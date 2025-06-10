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Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

SİNOP’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinop’ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla etkin bir mücadele yürütmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyabat ilçesine bağlı bir adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, adreste ve bir araç içerisinde detaylı aramalar yaptı. Bu aramalarda, toplamda 15 gram uyuşturucu madde ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının jandarma işlem süreçleri halen devam ediyor.

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