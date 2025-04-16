Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sinop’ta gerçekleştirilen bir operasyonda polis ekipleri önemli miktarda uyuşturucu madde buldu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda çeşitli maddeler ele geçiriyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda toplamda 187,39 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 10 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca ve 11 adet fişek bulundu. Bu bulgular, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olabiliyor.

Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayın detayları üzerine çalışmalar devam ediyor.