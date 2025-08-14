Haberler

Sinop’ta uyuşturucu ve silah operasyonu

Uyuşturucu VE SİLAH OPERASYONU YAPILDI

Sinop’un Ayancık ve Gerze ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alınıyor. Ayancık İlçe Komutanlığı ve Gerze İlçe Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenliyor.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, yaptıkları aramalarda 6 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımında kullanılan 28 paket sarma kağıdı, bir tabanca, 123 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 886 av tüfeği fişeği ele geçiriyor. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.