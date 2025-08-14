Sinop’ta uyuşturucu ve silah operasyonu

Uyuşturucu VE SİLAH OPERASYONU YAPILDI

Sinop’un Ayancık ve Gerze ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alınıyor. Ayancık İlçe Komutanlığı ve Gerze İlçe Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenliyor.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, yaptıkları aramalarda 6 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımında kullanılan 28 paket sarma kağıdı, bir tabanca, 123 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 886 av tüfeği fişeği ele geçiriyor. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınıyor.