Haberler

Sinop’ta Yangın, İtfaiye 1 Saatte Söndürdü

YANGIN SINOP’TA ÇATI KATINDA ÇIKTI

Sinop’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 civarında bir yangın meydana geldi. Korucuk Mahallesi’ndeki Adem Yaman’a ait binanın çatı katında başlayan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren çabasıyla söndürüldü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine, belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, olay mahallinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için hızlı bir müdahalede bulundu. Yangının söndürülmesinin ardından binanın çatı katında hasar meydana geldiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor ve bu konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Haberler

Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.