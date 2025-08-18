Sinop’ta Yangın, İtfaiye 1 Saatte Söndürdü

YANGIN SINOP’TA ÇATI KATINDA ÇIKTI

Sinop’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 15.00 civarında bir yangın meydana geldi. Korucuk Mahallesi’ndeki Adem Yaman’a ait binanın çatı katında başlayan yangın, itfaiyecilerin 1 saat süren çabasıyla söndürüldü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine, belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis, olay mahallinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için hızlı bir müdahalede bulundu. Yangının söndürülmesinin ardından binanın çatı katında hasar meydana geldiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor ve bu konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.