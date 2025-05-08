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Sinop’ta Yangın, İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

YANGIN SINIRDA KALDI

Sabah saatlerinde Sinop’un Demirci köyü Merkez Mahallesi’nde, iki katlı bir evde yangın çıktı. Yangın, henüz net bir nedeni belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde yangının olduğu mekana ulaşan ekipler, zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi, ancak evde belirli bir maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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