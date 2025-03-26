Sinop’ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ YANGIN TATBİKATI YAPTI

Sinop’ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine yönelik bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün birim müdürleri ve çalışanları katıldı. Tatbikat öncesinde, personele yangın güvenliği hakkında hem teorik hem de pratik eğitim verildi.

EĞİTİMDE YANGIN GÜVENLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, kurum personellerine çeşitli konularda bilgi aktarıldı. Yangın türleri, yangına sebep olan faktörler, yangına müdahale yöntemleri ve yangın tüplerinin kullanımı bu konular arasında yer aldı. Eğitim sonrasında, tatbikat uygulaması yapıldı.

TATBİKAT GÜVENLİK AÇISINDAN BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta, etrafı güvenli bir şekilde çevrili ateş, çalışanlar tarafından söndürüldü. Tatbikat, güvenli bir şekilde tamamlanarak sona erdi.