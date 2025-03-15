Sinop’ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

SINOP’TA YASA DIŞI KUMAR OPERASYONU

Sinop’ta, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği yasa dışı kumar ve bahis operasyonunda 8 kişiye 48 bin 350 TL ceza kesiliyor. Ayrıca, 3 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılıyor. Gerze ilçesinde ise aranması bulunan bir kişi yakalanıyor.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER YAPILDI

Sinop’ta, ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanan “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis Uygulaması” çerçevesinde, polis ekipleri 67 personel ve 25 ekip ile denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde 773 şahıs ve 67 iş yeri kontrol ediliyor. İl merkezinde, kumar oynanan 2 iş yeri tespit ediliyor. Kumar oynayan 8 kişiye toplam 48 bin 350 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer sağlama suçundan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatılıyor.

MUCADELE DEVAM EDİYOR

Gerze ilçesinde, aranması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. Polis yetkilileri, yasa dışı kumar ve bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtiyor.