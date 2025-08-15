Sinop’ta Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 20,8

SİNOP’TA YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANI

Türkiye’nin en yüksek yaşlı nüfus oranlarından birine sahip illerinden biri olan Sinop’ta, 65 yaş üstü bireylerin oranı yüzde 20,8’e ulaştı. Kentte iki huzurevi mevcut. Bunlardan biri 80 kişi, diğeri ise 36 kişi kapasiteli. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce düzenlenen “1. Yaşlılık Çalıştayı” Sinop Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

YAŞLI NÜFUSUN ÖNEMİ VE HUZUREVLERİ

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, şehrin yaşlı nüfus oranının yüzde 20,8 olduğunu açıklayarak, “Kentte 2 huzurevi var. Birinin kapasitesi 80, diğerinin ise 36” dedi. Yıldırım, çalıştayda yaşlı bireylerin hayatını kolaylaştıracak sosyal politika önerileri, bakım hizmetlerindeki iyi uygulama örnekleri, yaşlı dostu şehir ve mekan tasarımları ile kuşaklararası dayanışmayı güçlendirecek projelerin ele alınacağını belirtti. Burada ortaya çıkacak fikir ve önerilerin, hem yerel hem de ulusal düzeyde politika yapıcılar için yol gösterici olacağını ifade etti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yaşlılara yönelik çalışmalardan bahsetti. Üçüncü Yaş Üniversitesi’yle büyüklerin öğrenme azmini yeniden alevlendirdiklerini dile getiren Özarslan, “Evde Sağlık Hizmetleri ile kapı kapı dolaşıyoruz, ihtiyacı olan her büyüğümüzün evine sağlık ve şefkat götürüyoruz. Aile ziyaretleriyle sadece maddi değil, manevi destek de sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Biz de her yaşta insanımızı yaşatmanın ve değerli kılmanın gayretindeyiz” diye belirtti.