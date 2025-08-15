Sinop’ta Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

SİNOP’TA YAŞLILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “1. Yaşlılık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştay, Kültür Merkezi Salonunda yapıldı. Açılışta konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, “geçmişini unutanın geleceği olmaz” düsturunu hatırlatarak, medeniyetin evlatları olduklarını vurguladı. TÜİK verilerine göre 2024 yılında Türkiye’nin en yaşlı nüfus oranına sahip il olacağını ifade eden Özarslan, “Türkiye’nin en yaşlı nüfus oranı olan şehri Sinop. Bu durum bizim için büyük bir sorumluluk” diye ekledi.

YAŞLILARA YÖNELİK PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Vali Özarslan, yaşlıların huzur, sağlık ve mutluluğu için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğinin altını çizerek, Sinop’ta yaşlılara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. “Bu kapsamda Üçüncü Yaş Üniversitesi ile büyüklerimizin öğrenme azmini yeniden alevlendirdik. Evde Sağlık Hizmetleri ile kapı kapı dolaşıyor, ihtiyacı olan her büyüğümüzün evine sağlık ve şefkat götürüyoruz” dedi. Özarslan, aile ziyaretleri ile sadece maddi değil, manevi destek sunduklarını da ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadesini hatırlattı.

AİLE YILI VE SOSYAL POLİTIKA ÖNERİLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, çalıştayın amaçlarını açıkladı. Yıldırım, “Bu kapsamda yapılan çalıştayda yaşlı bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak sosyal politika önerilerini, bakım hizmetlerindeki iyi uygulama örneklerini, yaşlı dostu şehir ve mekan tasarımlarını, kuşaklararası dayanışmayı güçlendirecek projeleri ele alacağız. Burada ortaya çıkacak fikir ve öneriler, hem yerel hem de ulusal düzeyde politika yapıcılar için yol gösterici olacaktır” şeklinde konuştu.