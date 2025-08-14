Sinop’ta Yaz Kur’an Kursu Kapanış Programı

EĞİTİM PROGRAMININ KAPANIŞI

Sinop’ta 2025 yılı “Yaz Kur’an Kursları” kapanış programı gerçekleştirildi. Sinop Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. İl Müftüsü Paşa Bektaş, yaptığı konuşmada yaz boyunca uygulanan eğitim programının detaylarını paylaştı. Sinop genelinde 973 mekanda, 973 öğretici ile 10 bin 848 öğrenciye Kur’an-ı Kerim, dini bilgiler ve sosyal etkinliklerden oluşan bir eğitim programı uygulandığını ifade eden Bektaş, “2023-2025 arasında öğrenci sayısında yüzde 26 artış yaşandı. Türkiye genelinde artış oranında 81 il arasında 7’nci sıradayız. Bu süreçte bizlere destek veren Sayın Valimize, din görevlilerimize, öğreticilerimize ve çocuklarını kurslara gönderen velilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Mustafa Özarslan, Sinop’un yaşlı nüfus oranına rağmen Kur’an kursu öğrenci sayısındaki artışın önemine vurgu yaptı. Özarslan, “Türkiye’de Kur’an Kursu öğrenci sayısı ortalama yüzde 9 artarken, Sinop’ta bu oran yüzde 26. Boyu küçük ama yüreği büyük bir şehiriz. Tüm anne babaları tebrik ediyorum. Çocuklarımız Diyanet İşleri Başkanlığı kontrolündeki kurslarda hem güvenli hem de doğru müfredatla eğitim alıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler ilahi ve Hadis-i Şerif oratoryosu seslendirdi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Müftüsü Paşa Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.