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Sinop’ta Yerli Füzeyle Test Gerçekleşti

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ATMACA FÜZESİ BAŞARIYLA HEDEFİ VURDU

DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında, Sinop Atış Alanı’nda bulunan TCG KINALIADA korvetinden fırlatılan yerli üretim ATMACA füzesi, hedefe tam isabetle ulaşarak başarılı bir şekilde imha etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Sinop’ta milli teknolojilerin etkin olarak test edildiği tatbikatta meydana gelen bu başarı, savunma sanayinde gelinen teknolojik seviyeyi gözler önüne seriyor. Mühendislik ve teknik ekiplerin özverili çalışmalarıyla geliştirilen ATMACA’nın sahadaki performansı mükemmel sonuçlar aldı. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı, tatbikatta görev alan tüm personeli tebrik ederken, yerli sistemlerin etkinliğinin bir kez daha kanıtlandığını dile getirdi.

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Yerli Üretim Atmaca Füzesi Hedefi Vurdu

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