Sinop’taki Cami İnşaatında Büyük İlerleme

CAMİ İNŞAATI YÜZDE 70 TAMAMLANDI

Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camisi’nin kaba inşaatı hızla ilerliyor ve yüzde 70’i tamamlandı. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin karşısında yer alan cami, Ayancık Erfelek ana yolu üzerindeki konumuyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 bin 100 metrekarelik bir alanda inşa edilen cami, aynı anda bin 750 kişinin namaz kılabileceği geniş bir ibadethane olmasının yanı sıra, şehrin kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerin bilimsel çalışmalarına da ev sahipliği yapabilecek bir külliye özelliği taşımakta.

KÜLLİYE PROJESİ HIZLA İLERLİYOR

Caminin inşaat süreci 26 Temmuz 2024 tarihinde temelin atılmasıyla başlamıştı. Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı, caminin son durumu hakkında şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 8 ay önce bismillah diyerek Sinop’un yoğun insan trafiğine sahip bu bölgesinde çalışma başlattık. İnşaatın yaklaşık yüzde 70’ini tamamladık. Şu anda kubbelerimizin kalıpları neredeyse tamamlandı. İnşallah bayramdan hemen sonra kubbelerimizin betonlarını dökeceğiz. Şu an caminin namazgah kısmında bu yoğunlukta çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda camimizin minareleri ve diğer yapısal çalışmalara başlayacağız. Burası bir külliye olacak; içerisinde kütüphane, toplantı salonları, çok amaçlı ve bilgisayarlı çalışma odaları gibi birçok sosyal donatı bulunacak. Bu külliye tamamlandığında Sinop’un silueti olacak ve tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kullanabilecek.”