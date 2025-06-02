Sinop’taki Patlamada Hemşire Yaralandı

ACİL SERVİSTE MEYDANA GELEN PATLAMA

Sinop’un Türkeli ilçesindeki 20 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümünde meydana gelen patlama sonucunda bir hemşire yaralandı. İlk incelemelere göre, patlamanın kimyasal maddelerin etkisiyle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Olay sırasında hastanede görevli hemşire Damla G. B. yaralanarak tedavi altına alındı. Patlama sonrası hastaneye çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi yönlendirildi.

YARALI HEMŞİREYE MÜDAHALE VE HASTANENİN BOŞALTILMASI

Yaralı hemşireye ilk müdahale, hastanede bulunan doktorlar tarafından yapıldıktan sonra Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Patlama sonrası, olası riskleri önlemek amacıyla hastane tedbir gereği boşaltıldı ve emniyet güçleri hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Türkeli Kaymakamlığı, 1 Haziran 2025 tarihinde saat 23.30 civarlarında hastanede yaşanan olay hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkeli Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanımız; hastanede bulunduğu sırada tıbbi dolum sırasında gerçekleşen parlamayla birlikte şişenin patlaması sonucu yaralanmıştır. İlk müdahalesi hastanede yapılan sağlık çalışanımız, yanık ünitesi bulunan bir merkez olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlar tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.