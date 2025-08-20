Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

SİNOP’TA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÇANAKKALE’YE GİDİYOR

Sinop’ta “Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi” çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler, Çanakkale’yi ziyaret etmek üzere yola çıktı. Sinop Valiliği ve Nirengi Kültür Derneği iş birliğiyle, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sağladığı destekle, kentteki şehit yakınları ve gazilere yönelik bir Çanakkale gezisi düzenlendi. Geziye katılanlar, Sinop Valiliği önünde gerçekleştirilen bir törenle uğurlandı.

VİZYON VE MİNNET ANLAYIŞI

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şehit yakınları ve gazilerin Çanakkale ruhunu yaşama ve bunu gelecek nesillere aktarma fırsatını elde edeceğini ifade etti. Özarslan, “Çanakkale Zaferi, Türk tarihindeki önemli muharebelerden biridir. Buraya Anadolu’nun dört bir yanından, Osmanlı coğrafyasından ecdadımız geldi. Vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz için mücadele ettiler. Bu büyük milletin evlatları olarak, onlara minnet ve şükranla anmak görevimiz. Bu etkinliğin amacı, geçmişte kanları ve canlarıyla bu vatanı bizlere bağışlayan büyüklerimize olan minnet borcumuzu ifade etmektir.” dedi.

ŞEHİTLERE VEFA BORCU

Sinop’ta 1435 şehidin künyelerinin tespit edildiğini dile getiren Özarslan, “Şehitlerimiz Çanakkale’de. Onların aziz ruhunu yad etmek ve vefa borcumuzu ödemek için burada bulunan evlatları, torunları kutsal topraklara gidecek. Hep birlikte bu minnet borcumuzu ifade edeceğiz.” diye konuştu. Özarslan, etkinliğe katılan şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin sağ salim gitmesi ve geri dönmesi temennisinde bulundu.

GEZİNİN HEYECANI

Nirengi Kültür Derneği Başkanı İzzet Arslan, gezinin 3 gün süreceği bilgisini vererek, “Çanakkale’de ecdadımızın torunlarıyla, şehit yakınlarımızla, gaziler ve yakınlarıyla o mukaddes toprakları hep birlikte gezme şansını yakalayacağız.” ifadesini kullandı. 76 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Esin, “Geçmişte dedelerimizin şehit olduğu Çanakkale’yi ziyaret edeceğiz. Oradaki şehit abidelerini ve Atatürk’ün yaralanma anındaki saatini görmek için heyecanlıyız. Bu duyguyu yaşamaya gidiyoruz.” şeklinde duygularını paylaştı.

75 yaşındaki Nezaket Söyöz ise, dedesinin kız kardeşinin oğlu Şükrü Dilsizoğlu’nun Çanakkale’de şehit olduğunu belirterek, “Bütün ecdadımızın şehitliğini görmek için gidiyoruz. O topraklarda olmak, yaşanacak duyguları tarif edemiyorum. Hiçbir ailenin oğlu ya da annesi ağlamasın, bebekler yetim kalmasın.” dedi.