Sinop Tarihi Cezaevi, Kültürel Miras Merkezi

RESTORASYON PROJESİYLE YENİDEN HAYAT BULDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi’nin geçmişte bir tanık olarak kalmadığını, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulduğunu ifade etti. Avrupa Birliği’nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin açılışında konuşan Ersoy, projelerin AB ile “Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi” kapsamında hayata geçtiğini belirtti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖNEMLİ BİR SİMGEDİR

Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi’nin sadece duvarlardan oluşmadığını, Türk edebiyatının önemli isimlerinin burada bir dönem yaşadığını hatırlattı. Sabahattin Ali’nin “Aldırma Gönül” şiirini bu duvarlar ardında yazdığına dikkat çekerek, “Sinop Tarihi Cezaevi, yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir, edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simgedir.” dedi. Proje kapsamında 8 milyon avroluk bütçenin yanı sıra 180 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN MERKEZİ OLACAK

Açılışı yapılan müzenin ziyaretçilere sadece tarih öğretmeyeceğini, aynı zamanda onları geçmişle bağ kuran duygusal bir deneyim sunacağını kaydeden Ersoy, “Burada, her taşın, her duvarın, her isimsiz adımın ardında bir hikaye var. Biz bu hikayeleri koruyarak, Sinop’un ve Türkiye’nin ortak hafızasına sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı. Sinop halkının sahipleneceği bu mekanın kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacağını vurguladı.

ORTAK KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sinop Tarihi Cezaevi’nin önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti. Bu mekanın yeniden hayat bulmasının kültür, sanat ve diyalog açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti. “AB’nin yaklaşık 8 milyon avroluk desteğiyle hapishanenin kuleleri, avluları ve duvarları restore edildi.” diyen Vilcinskas, buranın artık geri dönüşüm noktası olacağını vurguladı.

YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU

Vilcinskas, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin yalnızca bir hafıza mekanı değil, aynı zamanda yaşayan bir mekan olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Yerel ve uluslararası toplulukların konserler, sergiler ve atölyeler için bir araya geleceği bir yer olacağını belirtti. Avrupa Birliği’nin bu dönüşüme katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi ile Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, tarihi yapıyı gezerek, içerideki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.