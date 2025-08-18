Sinop’un Eski Belediye Başkanı Saldırıya Uğradı

OLAYIN DETAYLARI

Sinop’un Erfelek ilçesinde, eski CHP’li Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, yürüyüş yaptığı esnada bir saldırıya maruz kaldı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli şahıs, yürüyüş süresince Şimşek’e yumruklayarak saldırıyor. Bu esnada, “Sen başkanken benim oğlumu işe almadın” şeklinde bağırdığı iddia ediliyor. Kısa bir süre önce kalp krizi geçiren ve anjiyo olan Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

KINAMA MESAJLARI

Saldırıyla ilgili olarak Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kınama mesajı yayımladı. Gürbüz, “Önceki dönem Erfelek Belediye Başkanımız Muzaffer Şimşek’e yapılan hain saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muzaffer başkanımız yalnız değildir” ifadelerine yer verdi. Belovacıklı da, “2014-2019 yılları arasında Erfelek Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten değerli büyüğüm Sayın Muzaffer Şimşek’e karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kaçan şahsın bir an evvel yakalanmasını ve adalet karşısına çıkmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.