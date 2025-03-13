Sinop’un Yaşlı Nüfus Oranı Zirvede

YAŞLI NÜFUS ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip il Sinop oldu. Sinop, bu oranla yüzde 20,8 olarak belirlendi.

KASTAMONU VE GİRESUN İZLİYOR

Sinop’un ardından gelen iller yüzde 20,2 ile Kastamonu ve yüzde 19,1 ile Giresun. Türkiye’nin en düşük yaşlı nüfus oranlarına sahip illeri ise yüzde 3,7 ile Şırnak, yüzde 4,3 ile Hakkari ve yüzde 4,4 ile Şanlıurfa olarak kaydedildi.

ERKEK-KADIN YAŞLI NÜFUS ORANLARI

Sinop’taki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı. Kastamonu’da bu oran erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda yüzde 22,2 olurken, Çankırı’daki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 16,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak kaydedildi.