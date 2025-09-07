Sinop Ve Tokat’ta Destek Gösterisi Yapıldı

VATANDAŞLARDAN FİLİSTİN’E DESTEK

Sinop ve Tokat’ta toplanan vatandaşlar, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek için bir araya geldi. Sinop’ta “Filistin’e Destek Platformu” çağrısı üzerine Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, katılımcılar “Sumud için kararlılıkla yürüyoruz” yazılı pankartlar açtı. İsrail’i protesto eden sloganlar atan grup, konuşmalar için hazır bulundu.

ŞAHİN KÖSTEK’TEN AÇIKLAMALAR

Etkinlikte basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze’de son iki yılda yaşanan katliamın kabul edilemez hale geldiğini belirtti. Köstek, son saldırılarla Gazze halkının açlığa terk edildiğini vurgulayarak, “Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor” ifadesini kullandı. Bu filonun, “Yalnızca yiyecek ve ilaç değil, insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıdığını” belirten Köstek, “Katil İsrail bilsin ki, ne abluka ne barikat insanlığın vicdanını susturamaz” diyerek, dünya genelindeki aktivistlerin desteğine dikkat çekti.

DUA VE YARDIM FAALİYETİ

Köstek’in açıklamalarının ardından dua edildi ve elde edilen gelirin Filistin’e gönderileceği Hayır Çarşısı açıldı. Tokat’ta ise TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri, Tarihi Ali Paşa Camisi’nde toplanarak Gazzeliler için dua etti ve Küresel Sumud Filosu’na destek mesajları verdiler.