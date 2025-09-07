Sinop Ve Tokat’ta Filistin’e Destek

VATANDAŞLARDAN FİLİSTİN’E DESTEK

Sinop ve Tokat’ta bir araya gelen vatandaşlar, Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla toplandı. Sinop’ta, “Filistin’e Destek Platformu”nun daveti üzerine Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelen katılımcılar, “Sumud için kararlılıkla yürüyoruz” yazılı pankartlar açarak, İsrail’i kınayan sloganlar attı.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Burada basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze’de iki yıldır süregelen katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir hale geldiğini belirtti. Köstek, son saldırılarla birlikte Gazze halkının dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiğini vurguladı ve şu sözleri kaydetti: “Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor. Bu sefer uluslararası Sumud Filosu bir kutu undan, birkaç paket pirinçten daha fazlasını taşıyor. Akdeniz insanlığın onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyor.”

SİLAH OLMAYAN BİR YARDIM SEFERİ

Köstek, uluslararası Sumud Filosu’nun Gazze’ye yalnızca yiyecek ve ilaç taşımadığını, aynı zamanda insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıdığını ifade etti. Filistin’in yanında dimdik durmaya kararlı olan, 44 ülkeden fazlası ile binlerce aktivistin katılımıyla 100’e yakın geminin bu yolculukta bir araya geldiğini belirtti. “Katil İsrail bilsin ki, ne abluka, ne barikat, ne de zulüm insanlığın vicdanını susturamaz. Bu sefer, yalnızca bir yardım seferi değil, insanlığın tarih önünde verdiği onur imtihanıdır.” diye ekledi.

Köstek’in açıklamasının ardından dualar edilerek, elde edilecek gelirin Filistin’e aktarılacağı Hayır Çarşısı açıldı.

TOKAT’TA DA DESTEK MESAJLARI

Tokat’ta da TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri, Tarihi Ali Paşa Camisi’nde buluştu. Burada Gazzeliler için dua edilip, Küresel Sumud Filosu’na destek mesajları verildi.