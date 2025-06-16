Sinoplu Milli Sporcular, Türkiye’yi Temsil Edecek

KATILIMCI SPORCULAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sinop’un milli sporcuları Medine Karakurt ve Efe Gümüş, Türkiye’yi ITTF World Para Future Ostrava Masa Tenisi Turnuvası’nda temsil edecek. Hem milli takım antrenörü Fatma Yütük ile birlikte, 19-21 Haziran tarihleri arasında Çekya’da gerçekleştirilecek olan bu önemli etkinliğe katılmaya hazırlanıyorlar.

SİNOP’U VE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETMEK İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Milli takım antrenörü Fatma Yütük’ün rehberliğinde, sporcular fiziksel ve mental olarak turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını vurguladı. Sinoplu sporcular, hem Sinop’u hem de Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.