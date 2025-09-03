Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. Eleme Turu’nda Sinopsor, Orduspor 1967 ile karşılaştı. Maç sonucunda Sinopsor, konuk ekip Orduspor 1967’ye 2-0 yenildi. Karşılaşma Sinop Şehir Stadyumu’nda gerçekleşti ve hakem triosu Hatice Aydın, Ulaş Kaçmaz, Mustafa Boylu’dan oluştu.

TAKIM KADROLARI

Sinopsor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Sabahattin (Süleyman dk. 77), Emrullah, İsrafil, Emin, Yiğit Can, Samet, Sergen, Batuhan (Yunus dk. 83), Başar Fatih (Tolga dk. 46), Gökay, Kerem (Emirhan dk. 67). Orduspor 1967 ise Mertcan, Ali, Hakan, Arda (Mert dk. 87), Oğulcan, Mümin, Cuma (Mustafa Efe dk. 80), Emirhan (Alaaddin dk. 60), Osman (Tolga dk. 81), Alim, Sarper (Ferdi dk. 87) oyuncularından oluştu.

GOLLER VE CEZALAR

Karşılaşmada gol atan isimler ise Ali (dk. 45+2) ve Alim (dk. 59) olarak kaydedildi. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Sinopsor’dan Gökay, Tolga, İsrafil, Yiğit Can ile Orduspor 1967’den Mümin ve Ali bulunuyor.