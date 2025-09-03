Haberler

Sinopspor Orduspor Maçı A Spor’da

Sinopspor ile Orduspor arasındaki maçı canlı olarak izlemek isteyenler, maçın detaylarını araştırıyor. Sinopspor Orduspor maçı, heyecan dolu anları ekran başında yaşamak için fırsat sunuyor. Sinopspor Orduspor’u canlı izlemek için haberimizin detaylarına göz atabilirsiniz.

Sinopspor Orduspor maçını A Spor üzerinden canlı izlemek mümkün. Maç, bu akşam saat 16.00’da başlayacak. Mücadele, Sinop’tantaki Sinop Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz.

Kamışlı’nın Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

Adana'da 94 yaşında hayata veda eden iş insanı Fethi Kamışlı'nın cenaze töreni gerçekleştirildi. Kamışlı'nın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.
Oğuz Kürşat Onay, Çocukları Kurtardı

Erzincan'da bir sürücü el frenini çekmeyi unuttu; hareket eden araç, oyun oynayan çocuklara yaklaştı. Ancak ilkokul müdürü duruma müdahale ederek aracı durdurdu.

