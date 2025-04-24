SIPA, Dodik’in Tutuklama Girişimini Engelledi

Bosna Hersek’te devlet düzeyindeki polis teşkilatı SIPA’nın Sırp lider Milorad Dodik’i tutuklama girişimi, Dodik’i ağır silahlarla koruyan Sırp Cumhuriyeti entitesi polis güçleri tarafından engellendi. SIPA, ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Sırp Cumhuriyeti’nin Başkanı Milorad Dodik’i tutuklama amacıyla harekete geçti. Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik aleyhine hapis cezası vermişti ve bu nedenle Interpol üzerinden tutuklanması için girişimlerde bulunmuştu. Ancak, Doğu Saraybosna’daki temasları sırasında tutuklanma girişimi, Sırp Cumhuriyeti polisinin müdahalesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

HABERİN GEÇTİĞİ YER

Bosna Hersek medyasında yer alan bilgilere göre, SIPA polisleri, RS sınırları içindeki Doğu Saraybosna’da hükümet binası önünde Bosnalı Sırp polisince engellenince geri dönmek zorunda kaldı. Dodik’in bu akşam Sırp yerel yöneticilerle görüşmek üzere Doğu Saraybosna’ya gelmesiyle, Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis ve ağır silahlı özel kuvvetler, binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Dodik, SIPA’yı Müslümanları temsil etmekle suçladı. Tutuklama girişimi sonrasında RS İçişleri Bakanı Sinisa Karan ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dodik, “SIPA’dakiler bir şey yapabileceklerini göstermeye çalışıyor. Fakat onlar, Sırp Cumhuriyeti adına hareket etmiyor, Sırp Cumhuriyeti’ni temsil etmiyorlar. Onlar, Saraybosna ve çevresindeki Müslümanları temsil ediyor” ifadesini kullandı. Güvenlik güçlerinin kendisini savunmasına övgüler yağdıran Dodik, polisleri Sırp Cumhuriyeti’ni savunan vatanseverler olarak tanımladı.

SIRP CUMHURİYETİ’NİN HUKUKSAL DURUMU

Basın toplantısında RS İçişleri Bakanı Karan, “Sırp Cumhuriyeti’nin kendi düzenini koruma sorumluluğu vardır. RS Halk Meclisi’nin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’in, Bosna Hersek Mahkemesi ve SIPA’nın (entite sınırları içerisindeki) faaliyetlerine yasak getiren bir dizi yasa kabul ettiğini hatırlatmak isterim. Burada yaşananların sıradan bir provokasyondan ibaret olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu bir siyasi kriz. Bu bir anayasal kriz” dedi.

FBiH POLİSİNDEN DESTEK TEKLİFİ

Bosna Hersek’te Boşnak ve Hırvatların yoğunlukta olduğu Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) İçişleri Bakanı Ramo Isak, olayın ardından bir açıklama yaparak FBiH polisinin Dodik’e karşı bir operasyonda SIPA’ya destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Isak, yargı kurumlarından bu yönde bir talimat alması durumunda anında harekete geçmeye ve SIPA’ya destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Gerginlik, Bosna Hersek Mahkemesi’nin Dodik aleyhindeki hapis cezası kararıyla tırmanmıştı. Dodik, 26 Şubat’ta açıklanan kararla 1 yıl hapis ve altı yıl Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezası almıştı. Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, bu karara tepki göstererek Bosna Hersek Mahkemesi ve diğer yargı organlarının Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesine yasak getiren yasaları kabul etmişti. Dodik, anayasal düzeni tehdit eden yasa düzenlemelerini imzalayarak yürürlüğe koymuş, ancak bu yasalar Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz kılınmıştı.