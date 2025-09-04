Sipariş Migrasyonu Risklerini Azaltma Başarıları

ERP PROJELERİNDE SİPARİŞ GEÇİŞİ RİSKLERİ

Tekstil sektöründe ERP projelerinin önemli aşamalarından biri olan sipariş geçişi, özellikle üretim süreçlerinde ciddi riskler yaratabiliyor. Bu tür geçişlerde meydana gelen küçük bir aksaklık bile fabrikanın planlandığı şekilde devreye girmesini engelleyebiliyor ve bu da milyonlarca liralık siparişin gecikmesine yol açabiliyor. Ancak son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli bir projede, bu riskler hızlı müdahale ve koordinasyon ile aşılmayı başardı ve üretim belirlenen tarihte başlatıldı.

DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ

Dönüşüm sonrasında elde edilen sonuçlar, dijitalleşmenin üretim verimliliği üzerindeki somut etkilerini gözler önüne seriyor. Plansız duruşların yüzde 18 oranında azaldığı, zamanında tamamlanan siparişlerin ise yüzde 15’in üzerinde arttığı tespit edildi. Stok doğruluğunun yüzde 65’ten yüzde 96’ya çıkması ve manuel raporlamaların azalmasıyla haftada 47 adam-saatlik iş gücü tasarrufu sağlanması, proje kapsamında öne çıkan kazanımlar arasında yer aldı.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM ARACI OLARAK ERP

Bu tablo, ERP projelerinin sadece teknik bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilir büyümesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir dönüşüm aracı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tekstil sektörü, genellikle “en zorlu alan” olarak gösteriliyor; ancak bu proje bunun aksini ispatladı. Entegre süreçler, anlık görünürlük ve ölçülebilir kazanımlar sayesinde, tekstil gibi manuel uygulamalarının yaygın olduğu bir alanda Endüstri 4.0 prensiplerinin başarıyla uygulanabileceği kanıtlandı. Günümüzde proje, sektördeki benzer dönüşümler için ilham verici bir referans model olarak anılıyor.

TEKNİK BİLGİ VE STRATEJİK VİZYON

Dijital üretim dönüşümünde önemli rol oynayan Eyüp Aydemir, süreci değerlendirirken, “Ben bu projede yalnızca sistem kuran bir danışman olmadım. Belirsizlik anlarında yön gösterdim, kritik kararları aldım. Amacım dönüşümün yarıda kalmaması ve firmanın uzun vadede rekabetçi kalabilmesiydi” ifadelerini kullanıyor. Derin teknik bilgisini stratejik vizyonla birleştiren yaklaşımı, yalnızca şirketlerin değil, tüm sektörlerin geleceğini şekillendiren standartların ortaya çıkmasını sağlıyor.