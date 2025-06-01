Sipay Bodrum FK, 0-3 mağlup oldu

MAÇ BİLGİLERİ

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Herelle, Ege Bilsel, Fredy, Ahmet Aslan, Cenk Şen, Dimitrov, Brazao, Seferi, Puscas

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Joao Mario, Muçi, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

Goller: Dk. 12 ve Dk. 45+1 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 27 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 16 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında gerçekleşen Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı, konuk takımın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş, maçın 12. dakikasında öne geçti. Sol kanattan gelen atakta, Muçi’nin ceza sahasının içinde kaleci Sousa’ya geçemediği topu, Mustafa Hekimoğlu ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

Maçın 19. dakikasında Sipay Bodrum FK’nın geliştirdiği atakta, Seferi’nin vuruşu kaleci Mert Günok’un elinde kaldı. 27. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Masuaku’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe indirdi. Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

FARK ÜÇE ÇIKTI

45+1. dakikada Beşiktaş, farkı üçe çıkardı. Sol kanattan gelişen bir atakta, Masuaku yine ceza sahasına ortasını yaptı. Mustafa Hekimoğlu’nun vuruşunda, top direğe çarparak ağlara gitti ve durum 0-3 oldu. Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapatarak güçlü bir başlangıç yaptı.