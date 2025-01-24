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Spor

Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi’yi Transfer Etti!

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TRANSFER HABERİ

Trendyol Süper Lig’deki temsilcisi Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile yollarını ayıran Enis Bardhi’yi kadrosuna dahil etti. Ligin 21. haftasında Eyüpspor ile evinde karşılaşacak olan Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği bu transfer ile birlikte ikinci takviyesini yapmış oldu.

İLK TRANSFERLER

Yeşil-beyazlı ekip, daha önce İsviçre’nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita’yı da renklerine bağlamıştı. Şimdi ise Trabzonspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Enis Bardhi, Sipay Bodrum FK’nın yeni oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

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