Haberler

Sipay Bodrum FK, Pendikspor 1-1

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter

Sipay Bodrum FK’da şu oyuncular yer aldı: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 79 Celal Dumanlı), Brazao (Dk. 87 Ege Bilsel), Dimitrov (Dk. 67 Seferi), Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Musah Muhammed).

Pendikspor’un kadrosunda ise: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 87 Berkay Sülüngöz), Sequeira, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 78 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 59 Thuram), Harris (Dk. 87 Görkem Bitin), Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 59 Bekir Karadeniz) oyuncuları bulundu.

GOLLERİN DAĞILIMI

Karşılaşmada ilk golü Dk. 36’da Ali Habeşoğlu, Sipay Bodrum FK adına attı. Dk. 44’te ise Wilks, Pendikspor için eşitliği sağladı.

SARI KARTLARIN DURUMU

Maç süresince çıkan sarı kartlar şöyle sıralandı: Dk. 21’de Cenk Şen, Dk. 35’te Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 38’de Emre Koyuncu, Dk. 63’te Kitsiou ve Dk. 70’te Mesut Özdemir (Pendikspor).

Trendyol 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Haberler

Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.