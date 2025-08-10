Sipay Bodrum FK, Pendikspor 1-1

MAÇIN DETAYLARI
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter
Sipay Bodrum FK’da şu oyuncular yer aldı: Sousa, Imeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 79 Celal Dumanlı), Brazao (Dk. 87 Ege Bilsel), Dimitrov (Dk. 67 Seferi), Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 67 Musah Muhammed).
Pendikspor’un kadrosunda ise: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Dk. 87 Berkay Sülüngöz), Sequeira, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Dk. 78 Hüseyin Maldar), Denic (Dk. 59 Thuram), Harris (Dk. 87 Görkem Bitin), Wilks, Ahmet Karademir (Dk. 59 Bekir Karadeniz) oyuncuları bulundu.
GOLLERİN DAĞILIMI
Karşılaşmada ilk golü Dk. 36’da Ali Habeşoğlu, Sipay Bodrum FK adına attı. Dk. 44’te ise Wilks, Pendikspor için eşitliği sağladı.
SARI KARTLARIN DURUMU
Maç süresince çıkan sarı kartlar şöyle sıralandı: Dk. 21’de Cenk Şen, Dk. 35’te Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 38’de Emre Koyuncu, Dk. 63’te Kitsiou ve Dk. 70’te Mesut Özdemir (Pendikspor).
Trendyol 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.