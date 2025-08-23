Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor 3-1

HAKEMLER VE MAÇIN DETAYLARI

Bu karşılaşma, Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül ve Eren Öksüzler tarafından yönetildi. Statta oynanan mücadelede Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.

BODRUM FK’NIN KADROSU

Sipay Bodrum FK’nın sahaya sürdüğü 11 şu şekildeydi: Sousa, İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Brazao (Dk. 84 Ege Bilsel), Seferi (Dk. 90+2 Adem Metin Türk), Fredy, Dimitrov (Dk. 46 Musah Mohammed) ve Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Celal Dumanlı).

SAKARYASPOR’UN KADROSU

Sakaryaspor’un kadrosu ise şu oyunculardan oluştu: Szumski (Dk. 70 Göktuğ Baytekin), Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 70 Salih Dursun), Kakuta (Dk. 70 Eren Erdoğan), Akuazaoku, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu (Dk. 78 Abdurrahman Bayram) ve Kobiljar (Dk. 82 Alparslan Demir).

MAÇIN GOLLERİ VE SARIKARTLAR

Karşılaşmada ilk golü 12. dakikada Burak Çoban Sakaryaspor adına attı. Ardından, 29. dakikada Fredy penaltıdan Sipay Bodrum FK adına eşitliği sağladı. 60. dakikada Ajeti ve 64. dakikada Seferi’nin golleriyle Sipay Bodrum FK, öne geçti. Maçta sarı kart gören oyuncular arasında 39. dakikada Ahmet Aslan, 45+4’te Dimitrov ve 81’de Brazao, Sipay Bodrum FK’dan; ayrıca 45+1’de Sadık Çiftpınar, Sakaryaspor’dan yer aldı. Trendyol 1. Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor’u 3-1’lik skor ile mağlup etti.