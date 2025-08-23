Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor’u 3-1 yendi

GALİBİYETLE MUTLULUK

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Sakaryaspor’u 3-1 yenerek sahasında önemli bir galibiyet elde eden Sipay Bodrum FK’nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, bu başarının kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı. Yılmaz, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, önceki iki haftada gol atamadıkları için kaybettikleri önemli maçların ardından, bugün iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. İlk golü yemelerine rağmen ekiplerinin moral olarak aşağı düşmediğini belirten Yılmaz, “Takım aynı şevkle hırsla devam etti. İlk yarıyı beraber bitirdik, ikinci yarıda o arzumuz bir kat daha fazlalaştı” dedi.

İLERİDE DAHA DA İYİ OLMAK

Yılmaz, “Çok güzel bir oyun ve üç golle galibiyetle lige başlamış olduk. Bundan sonra inşallah bu galibiyetlerimiz devam edecek ve üst sıralardan kesinlikle kopmayacağız. Bu galibiyet için bütün futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyete ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Bodrumspor taraftarına armağan ediyoruz” diyerek duygularını paylaştı.

RAKİBİN KAZANMA PERFORMANSI

Sakaryaspor’un teknik direktörü İrfan Buz ise rakiplerinin kendilerinden daha iyi bir oyun sergileyerek maçı kazandığını ifade etti. Bodrum FK’nın daha iyi ve daha hızlı oynadığını söyleyen Buz, “Aksiyonlarda daha agresif olmamız gerekiyordu. Bodrumspor’u tebrik ediyorum” dedi. Arzuladıkları oyun formasyonuna geçemediklerini dile getiren Buz, “Ancak o kaotik durumda penaltı gitti geldi. Penaltı neden oldu onu da bilmiyoruz. Sonra penaltı atıldı sonra bir daha tekrarlandı. Ben onu hiç tam olarak anlayamadım” şeklinde konuştu. Buz, önlerindeki süreçte iki oyuncunun takıma katılmasını beklediklerini ve “Bu müsabaka geçti, Boluspor müsabakasına bakacağız” ifadelerini kullanarak açıklamasını tamamladı.