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“Sıradışı Minas: Kütahya Çini Seramikleri” Açılacak

SERGi HAKKINDA DETAYLAR

“Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi” adlı sergi, 28 Mayıs’ta Pera Müzesi’nde kapılarını açıyor. Müze, yaptığı açıklamada, bu etkinliğin kuruluşunun 20. yıl dönümünde sanatseverlere sunulacağını belirtiyor. Sergide, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan derlenen eserler yer alacak.

Sergi, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Kütahyalı ustaların kaybolmaya yüz tutmuş çiniciliği canlandırma çabalarını inceliyor. Özellikle Kütahyalı çini ustası Minas Avramidis ve “Genovefa Hikayesi” tasvirli seramik tabak serisi üzerinden bu çalışmalar ele alınıyor. Sergide, Kütahya’nın ustalık mirası ile Atina, Selanik ve Kudüs gibi şehirlere uzanan bir hikaye sunulacak.

ESERLER VE BAĞIŞLAR

Koleksiyondan toplam 37 eser sergilenecek. Ayrıca, Ocak 2025’te Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağışlanan Sotiris Christidis’in taşbaskıları ile Minas Avramidis’in ilham alarak oluşturduğu “Genovefa Hikayesi” tasvirli seramik tabak serisi de sergide bir arada yer alacak.

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