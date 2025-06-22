Sıralama, tercih için daha önemli

ÖĞRENCİLER PUAN VE SIRALAMAYI ÖĞRENİYOR

Sınav sonrası öğrenciler, hem puanlarını hem de başarı sıralarını öğreniyor. Ancak birçok aday hâlâ “YKS puan mı önemli, sıralama mı?” sorusunun yanıtını net olarak bilmiyor. Üniversite tercihlerinde adayların en dikkat etmesi gereken kriter sıralamadır. Bu nedenle, bu sorunun cevabı sıralamanın ön planda olduğunu gösteriyor.

SIRA PUANDA MI, YETİŞTİRMEDE Mİ?

Peki, YKS’de puan mı önemli, sıralama mı? Üniversite tercihlerinde sıralama mı puan mı dikkate alınır? YKS sonuçlarında her adayın elde ettiği puanlar, o yılki sınavın zorluk düzeyine göre değişebiliyor. Ancak üniversiteler, kontenjanlarını belirlerken puanlara değil, başarı sıralamasına göre öğrenci alıyor. Adayların tercih yaparken esas alması gereken kriter yerleştirme başarı sırasıdır. Çünkü üniversite kontenjanları puan bazlı değil, başarı sıralaması bazlı olarak dolduruluyor.

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.