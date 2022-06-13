Sıralı Kebap Dubai, Türk lezzetlerini Ortadoğu’ya taşıdı

Sıralı Kebap, Dubai’nin lüks bölgelerinden birisi olan Habtoor City’deki yeni mekanında Dubaililere klasik lezzetlerinden tatma fırsatı veriyor. Ankara ve Antalya’daki şubelerinde lezzet gurmelerinden tam not alan Sıralı Kebap, tüm ürünlerini Türkiye’den getirerek lezzet standardını da korumayı amaçlıyor.

Dubai’deki restoranın kurucu ortaklarından Lübnanlı girişimci Fadi Abla, restoranlarına yemek yemeye gelenlere Türkiye’de yedikleri lezzetlerin aynısını bulmayı vaadediyor. Hem Dubai’deki Türklere hem de Türk lezzetlerini özleyen bütün dünya insanlarına hitap ettiklerini anlatan Fadi Abla, mutlu müşterilerin olumlu geri dönüşlerinin kendilerini motive ettiğini belirtiyor.

2016 yılında Antalya’da Mert Çelik ve Mehmet Murat Çelik kardeşler tarafından açılan ilk restoran ile başlayan Sıralı Kebap yolculuğunun, Dubai’nin ardından diğer Ortadoğu ülkelerinde de devam etmesi planlanıyor.