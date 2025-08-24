Şiran’da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜMÜŞHANE’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde meydana gelen örtü yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Akbulak Yaylası mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme, ilçe itfaiyesi, ilçe Özel İdaresi ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da devam ediyor.

YANGININ SEBEBİ AÇIKLANMADI

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, yangın ihbarı alır almaz tüm ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini ifade etti. Kara, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. “Yangının olduğu yere ulaşım yok. Ormanlık alana sınırı olan alana soğutma yapıyoruz. Akşam saatlerine kadar da soğutma işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Yangın 10 dönümlük alanda etkili oldu. Rüzgarın ters esmesi maalesef biraz olumsuz etki yarattı.” diyerek durumu aktardı. Yangının sebebi ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.