“Sırasıyla Tyson ve Paul’un Maçı Sona Erdi!”

JAKE PAUL VE MIKE TYSON’IN TARİHİ MAÇINA HAZIRLIK

Tüm dünyada büyük bir heyecanla izlenen YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için geri sayım başlıyor. Mike Tyson, merakla beklenen karşılaşma için ATT Stadı’na girdi. Bu esnada, 58 yaşındaki efsane boksörün üzerindeki ceket oldukça fazla konuşuldu.

MAÇIN CANLI ANLATIMI

Mike Tyson ve Jake Paul’un gerçekleştirdiği boks maçının canlı anlatım detayları burada sunuluyor.

7. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 65

Paul: 68

6. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 56

Paul: 58

5. Round Puanı:

Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama:

Tyson: 47

Paul: 48

4. Round Puanı:

Paul: 10

Tyson: 9

Toplam puan:

Paul: 38

Tyson: 38

3. Round Puanı:

Paul: 10

Tyson: 9

Toplam puan:

Paul: 28

Tyson: 29

2. Round Puanı:

Paul: 9

Tyson: 10

Toplam puan:

Paul: 18

Tyson: 20

1. Round Puanı:

Paul: 9

Tyson: 10

VE MAÇ BAŞLADI! Duygusal anlarla başlayan bu müsabaka, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

TYSON’UN RİNGE GİRİŞİ

Tyson da, ringde sade bir giriş ile dikkat çekiyor.

JAKE PAUL’UN GÖSTERİŞİ

Jake Paul, anonsun ardından ringe arabayla gelerek dikkatleri üzerine çekti.

MIKE TYSON’UN GÜNDEM OLAN CEKETİ

Mike Tyson, tarihi boks maçı için 05:30 civarında, müsabakanın yapılacağı Teksas’ın Arlington şehrindeki 80 bin kapasiteli ATT Stadı’na geldi. Tyson’un giydiği cekette “Iron Mike (Demir Mike)” yazması ilgi çekti ve bu ceket, maç öncesinde tümmedya organlarının gündemine girmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Mike Tyson, tarihi maç öncesi ATT Stadı’na girmeden önce ceketiyle arka planda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Party Time (Parti zamanı)” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş bir etki yarattı.