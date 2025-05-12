Siraz Balığı Akıntıya Karşı Göçüyor

SİRAZ BALIKLARININ GÖÇÜ BAŞLADI

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’ndeki siraz balıkları için üreme dönemi başladı. Bu süreçte, balıklar göle akan Kürk çayına yumurta bırakmak amacıyla suyun tersine yüzerek zorlu bir göç yolculuğuna çıkıyor. Hazar Gölü, ‘Doğunun gizli denizi’ olarak biliniyor ve Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.

Siraz balıkları, Van’daki ‘inci kefali’ gibi akıntıya karşı yüzerken birçok tehlikeyle de karşılaşıyor. Göç esnasında önlerine çıkan martı ve yaban kedilerinden korunmak için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu sırada gerçekleştirdikleri zor ve sabır gerektiren bu yolculuk, izleyenler için adeta bir görsel şölen sunuyor. O anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıyor.