Sırbistan’a Kötü Haber, Bogdan Yok

SIRBİSTAN’A KÖTÜ HABER

A Milli Basketbol Takımı’nın grup aşamasındaki son rakibi Sırbistan, kötü bir haberle karşılaştı. Eski Fenerbahçe Beko oyuncusu Bogdan Bogdanovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan’ın EuroBasket kadrosundan çıkarıldı ve turnuvanın geri kalan kısmında oynamayacak.

BOGDANOVIC’İN AÇIKLAMASI

EuroBasket 2025’in sosyal medya hesabında yapılan açıklamada “EuroBasket’in geri kalanını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıracak olan Bogdan Bogdanovic’e acil şifalar diliyoruz” denildi.

A Grubu’nda Sırbistan’ın oynadığı ilk iki maçta sahada olan 33 yaşındaki oyuncu, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribauntluk bir performans gösterdi. Bu durum, Sırbistan’ın grup aşamasındaki hedeflerini etkileyebilir.