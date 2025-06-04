Sırbistan, AB’nin 13 Projesinden Memnun

SIRBİSTAN’IN STRATEJİK PROJEYE KOŞULMASINDAN MEMNUNİYET

Sırbistan Meclis Başkanı Ana Brnabic, Avrupa Birliği’nin (AB) yurt dışında destek vereceği 13 stratejik ham madde projesinden birinin ülkesinde bulunmasından son derece mutlu olduklarını belirtti. Brnabic, AB Komisyonunun yurt dışı ve denizaşırı bölgelerden ham madde tedarikine yönelik duyurduğu 13 stratejik projede Sırbistan’a ait olan “Jadar” lityum işletmeciliği projesinin yer aldığını ifade etti. Çevre koruma standartlarına uyum sağlayacaklarını vurgulayan Brnabic, “Oldukça memnunuz. Bu Sırbistan için iyi haber.” şeklinde konuştu.

İŞ GÜCÜ VE YATIRIM POTANSİYELİ

Brnabic, ülkesinin 20 bin yeni istihdam sağlayacak stratejik ham maddelere sahip olduğuna dikkat çekerek, “Sahip olduğumuz lityumu ihraç etmeyeceğiz, bunun yerine bunu Sırbistan’da yaşam kalitesini artırmak ve yatırım için kullanacağız.” dedi. AB Komisyonunun açıklamasında, kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltmak ve bu maddelere erişimi güvence altına almak adına destek sunulacak 13 stratejik proje arasında Kanada, Grönland, Kazakistan, Norveç, Sırbistan, Ukrayna, Zambiya, Yeni Kaledonya, Brezilya, Madagaskar, Malavi, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ın yer aldığı ifade edildi.

Projelerden 10’unun, elektrikli araçlar, bataryalar ve batarya depolama için gerekli olan stratejik ham maddeler olan lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit ile ilgili olduğu kaydedildi. Bu durum, Sırbistan’ın önemli bir rol üstlenebileceği potansiyel kullanım alanlarına dikkat çekiyor.