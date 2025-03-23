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Sırbistan Avusturya Maçı Canlı Yayını Nerede?

ŞIFRESİZ CANLI YAYIN İMKANI

Sırbistan ve Avusturya futbol takımları arasındaki mücadelenin heyecanını canlı yayınla izlemek isteyen herkes, Sırbistan Avusturya maçı için araştırma yapıyor. Bu özel karşılaşmayı nereden izleyebileceğinize dair detaylar haberimizde yer alıyor.

MAÇ İÇİN KANAL BİLGİLERİ

Sırbistan ile Avusturya karşılaşması, UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleşiyor. Bu maç, Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Söz konusu maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçın yeri ise Belgrad’daki Stadion Rajko Mitic Stadyumu. Maçın heyecanını yaşamak için doğru saatte ekran başında olmayı unutmayın!

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