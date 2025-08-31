Sırbistan, Bogdanovic’ten yoksun kalacak

SIRBİSTAN’A KÖTÜ HABER

A Milli Basketbol Takımı’nın gruptaki son karşılaşmasında mücadele edeceği rakibi Sırbistan’dan kötü bir gelişme yaşandı. Kariyeri boyunca Fenerbahçe Beko formasını da giymiş olan Bogdan Bogdanovic, sakatlık nedeniyle Sırbistan’ın EuroBasket kadrosundan çıkarıldı ve turnuvanın geri kalan kısmında sahada yer alamayacak.

BOGDANOVIC’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

EuroBasket 2025’in resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, “EuroBasket’in geri kalanını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıracak olan Bogdan Bogdanovic’e acil şifalar diliyoruz” denildi. A Grubu’nda Sırbistan’ın oynadığı ilk iki karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribauntluk bir performans gösterdi.