Haberler

Sırbistan, Bogdanovic’ten yoksun kalacak

SIRBİSTAN’A KÖTÜ HABER

A Milli Basketbol Takımı’nın gruptaki son karşılaşmasında mücadele edeceği rakibi Sırbistan’dan kötü bir gelişme yaşandı. Kariyeri boyunca Fenerbahçe Beko formasını da giymiş olan Bogdan Bogdanovic, sakatlık nedeniyle Sırbistan’ın EuroBasket kadrosundan çıkarıldı ve turnuvanın geri kalan kısmında sahada yer alamayacak.

BOGDANOVIC’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

EuroBasket 2025’in resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, “EuroBasket’in geri kalanını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıracak olan Bogdan Bogdanovic’e acil şifalar diliyoruz” denildi. A Grubu’nda Sırbistan’ın oynadığı ilk iki karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, 9 sayı, 4 asist ve 3,5 ribauntluk bir performans gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.