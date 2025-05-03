Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD’den döndü

VUCIC’İN ABD ZİYARETİ İPTAL OLDU

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyareti sırasında ABD’de göğsünde şiddetli ağrı hissetti. Bu durum sonrasında Başkan Donald Trump ile planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm programlarını iptal ederek ülkesine döndü. 30 Nisan’da başlayan ABD ziyareti sırasında Vucic, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile görüşmeyi planlıyordu ancak rahatsızlandığı için bu önemli programı gerçekleştiremeyerek öğle saatlerinde Belgrad’a indi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Sırbistan Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık İdaresi Başkanı Kardiyolog Dragan Dincic, Vucic’in sağlık durumunun stabil ve memnuniyet verici olduğunu belirtti. Dincic, “Birkaç gün boyunca olağan aktivitelerine dönmesi gerçekçi bir beklenti olmayacak” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın ABD’de göğsünde birkaç saniye süren şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden Dincic, Vucic’in son 10 yıl içinde sağlık durumunu takip ettiğini ve bu süreçte üç kez yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık yaşadığını, ancak hiçbirinin bu kadar ciddi olmadığını vurguladı.

GELECEK PLANDAN İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi de, kamuoyunun önümüzdeki günlerde ayrıntılı olarak bilgilendirileceğini açıkladı. Vucic, ABD ziyareti sırasında New York’un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD’deki Sırp iş insanlarıyla görüşmeler yapmayı planlıyordu. Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimleri ve Başkan Trump ile de görüşme planları arasında yer alıyordu.

SLAVYA BAŞBAKANI FICO’NUN RAHATSIZLIĞI VE KOMPLOLAR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in yanı sıra, Moskova’daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Robert Fico da rahatsızlandı. Fico’nun durumunun da komplo teorilerine neden olduğu öne sürülüyor. AB liderlerinin uyarılarına rağmen 9 Mayıs’ta Moskova’da olacağını belirten Fico, rahatsızlığı nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılamadı. Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Slovakya ve Sırbistan liderlerinin Batı ülkeleri tarafından tehdit edilmiş olabileceğini savundu.