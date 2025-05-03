Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Florida’dan döndü

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ABD ZİYARETİNİ KESTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Florida’yı ziyaret ederken rahatsızlandı ve ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Sırbistanlı yetkililer, Vucic’in Florida’da aniden rahatsızlandığını ve bu nedenle ABD ziyaretini yarıda bırakmak durumunda kaldığını bildirdi. Vucic, ziyareti sırasında ABD Kongre Üyesi Claudia Tenney ile eski Illinois Valisi Rod Blagojevic’in yanı sıra ABD’deki Sırp girişimcilerle görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Vucic, Sırbistan Maliye Bakanı Sinisa Mali ve Cumhurbaşkanlığı medya danışmanı Suzana Vasiljevic’e kendisini iyi hissetmediğini belirttikten sonra ilk uçakla Belgrad’a döndü. Florida’da bulunduğu sırada, Başkan Donald Trump ile görüşeceği yönünde söylemlerde bulunmuştu. Rahatsızlık anında Miami’nin kuzeyindeki Mar-a-Lago tatil köyünde bulunuyordu. Vucic’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Askeri Tıp Akademisi Başkanı ve doktoru kardiyolog Dragan Dincic, cumhurbaşkanının sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu aktardı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMALAR

Dr. Dincic, Vucic’in ABD ziyareti sırasında göğsünde güçlü bir ağrı hissettiğini ve tansiyonunun yüksek çıktığını ifade etti. Vucic’in düzenli ilaç almasına rağmen tansiyonunun düşmemesi endişe yarattı. Dincic, “ABD’de doktorlar gereken önlemleri almış ancak Vucic bütün ısrarlara rağmen Sırbistan’a dönmek istedi” dedi. Sırbistan Maliye Bakanı Mali de Vucic’in hastaneden evine geçtiğini ve kendisini iyi hissettiği bilgisini verdi.

İLERLEYEN GÜNLERDE BİLGİ VERİLECEK

Vucic’in bir süre evinde dinlenmesi bekleniyor ve programlarını iptal ettiği belirtildi. Mali, ilerleyen günlerde Vucic’in sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini açıkladı.