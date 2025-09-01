Sırbistan’da Alaşehirli Sporcular Dünya İkincisi!

SPORCULAR DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Sırbistan’ın Zrenjanin kentinde gerçekleşen “2025 FAI Dünya Şampiyonası Uzay Modelleri (Juniors and Seniors)” etkinliğinde, Alaşehirli sporcular dünya ikinciliği elde etti. Bu şampiyonada, 13 farklı ülke ve 43 sporcu kıyasıya yarıştı. S9A Gyrocopter kategorisinde, Alaşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü’nden sporcular Hacernaz Kaya, Elif Toker ve Çınar Sarıkurt, Genç Milli Takım formasıyla ülkemizi başarıyla temsil etti. Üç sporcu, gösterdikleri üstün başarı ile Dünya İkinciliği kazanarak hem Türkiye’ye hem de memleketleri Manisa’ya büyük bir gurur yaşattı.

ÜLKEYİ TEMSİL ETME GURURU

Milli takım kadrosunda yer alarak ay-yıldızlı formayı onurla taşıyan Alaşehirli sporcular, bu başarılarıyla gençlere ilham kaynağı oldu ve Alaşehir’in adını uluslararası düzeyde duyurdu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların kazandığı dereceye önem vererek onları ve antrenörlerini tebrik etti. Öztürk, “Manisalı sporcularımız, özveri ve yüksek motivasyonlarıyla hava sporlarında önemli başarılara imza atıyor. Bu derece, onların yeteneklerini ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğunu ne kadar büyük bir gururla taşıdıklarını göstermektedir. Gençlerimizin uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, Manisa için tarihi bir gurur kaynağıdır ve gelecekte daha büyük zaferlerin habercisidir. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.