Sırbistan’Da Protestolar Devam Ediyor

PROTESTOLARDA YENİDEN ÇATIŞMA

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular ile hükümet destekçileri arasında çatışma yaşandı. Polis, her iki grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı. Novi Sad kentindeki hükümet karşıtı protestolar ise iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) ofisine yönelik saldırıyla son buldu. Hükümetin başındaki Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e karşı düzenlenen protestolar, 3’üncü günde de devam etti.

SOKAKLARDA BİNLERCE PROTESTOCU

Novi Sad’da, geçen yıl bir tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrası sokaklara dökülen binlerce protestocu, erken seçim çağrısında bulundu. İktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin ofisine saldıran protestocular, camları kırarak, “İşi bitti” sloganları attı. Polis, bu durumu kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

BELGRAD’DA GÜVENLİK ZORLAŞIYOR

Belgrad’da ise yüzlerce hükümet karşıtı protestocu ile hükümet destekçileri tekrar karşı karşıya geldi. İki grup, şehrin ana bulvarlarından birinde birbirlerine fişek ve maytap fırlattı. Polis, her iki tarafı ayırmak için en az iki noktada göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kaldı. Ülkenin diğer bölgelerinde de benzer protestolar düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Vucic, yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı göstericileri şiddeti kışkırtmakla ve “kendi ülkelerinin düşmanı” olmakla suçladı. “Devlet kazanacak. Barış istemedikleri açık. Daha fazla gözaltı işlemi olacak” diyen Vucic, protestoların yurt dışından organize edildiği iddiasını da yineledi.

PROTESTOLARIN KAYNAĞI

Sırbistan’daki bu eylemler, öğrencilerin öncülük ettiği Novi Sad’daki tren istasyonu faciası sonrasında başlamıştı. 1 Kasım’da meydana gelen bu trajik olayda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Protestocular, hükümetin kamu altyapı projelerinde yolsuzluk yaptığına inanarak, ülke tarihinin en kalabalık eylemlerini düzenledi. Süren protestolar, erken seçim talebini de gündemde tutuyor, ancak bu talep Cumhurbaşkanı Vucic tarafından reddediliyor.