Sırbıstan’da Taekwondo’da Büyük Başarı!

BÜYÜK BAŞARIYLA GERİ DÖNDÜLER

Sırbistan’da gerçekleştirilen taekwondo turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Aydınlı sporcular, 6 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Asteriks Games Uluslararası Taekwondo Turnuvası, Sırbistan’ın Niş kentinde gerçekleştirildi ve çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Aydın’dan turnuvaya katılan 10 sporcu, Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ederek dikkat çekti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada Aydınlı gençler, Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde üstünlük elde etti. Genel klasmanda da şampiyonluk kupasını Türkiye’ye kazandırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı sporcuları tebrik ederek, “Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Asteriks Games Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda sporcularımız, ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ederek tarihi bir başarıya imza attı.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “10 sporcumuzla katıldığımız organizasyonda, 6 altın ve 4 gümüş madalya kazanarak Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde büyük bir üstünlük sağladık. Elde edilen bu sonuçla sporcularımız, genel klasmanda şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. İl Müdürlüğümüz olarak, bu gurur verici başarıda emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” şeklinde bir açıklama yapıldı.