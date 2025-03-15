Sırbistan’da Tarihinin En Büyük Protestosu

GEÇMİŞ YILIN TRAGİK OLAYIYLA BAŞLAYAN PROTESTOLAR

Sırbistan’da geçtiğimiz yıl kasım ayında Novi Sad’daki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, bugün ülkede büyük bir kalabalıkla devam etti. Bugünkü gösteri, Sırbistan tarihinin en kapsamlı eylemlerinden biri oldu. Ülkenin dört bir yanından katılımcılarla birlikte, İçişleri Bakanlığı protestocuların sayısının 107 bin olduğunu bildirdi.

SLOVİA MEYDANI’NDA YÜZBİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

“15 kişi için ayın 15’inde” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Katılım yüz binlerle ölçülürken, şehir merkezindeki Slavija Meydanı ve çevresindeki sokaklar doldu taştı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde sloganlar atarak, trajedide hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Yerel saatle 19.00’da, hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık bir anma gerçekleşti.

Gösteri öncesinde iktidar partisine mensup siyasetçiler, protestoların yurt dışı kaynaklı olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Vucic, bu eylemlerde büyük çaplı şiddet olaylarının patlak verebileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Sırbistan’da 1 Kasım 2024’teki trajedi sonrasında hükümet karşıtı protestolar, öğrenci grupları öncülüğünde geniş bir destek aldı. Bu durum, bazı üniversitelerde eğitimin kesilmesine ve Başbakan Milos Vucevic’in de aralarında bulunduğu birçok istifaya sebep oldu.