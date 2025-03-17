Sırbistan’daki Protestoda Ses Silahı İddiası

PANİK VE KAOZUN YAYILDIĞI ANLAR

Bir süreliğine sadece panik hakimdi; korku ve kaos, Sırbistan’daki büyük bir hükümet karşıtı protestoda kalabalığın içerisinde hızla yayıldı. Başlangıçta bir kafa karışıklığı olarak algılanan bu durum, sonrasında protestoyu bastırmak amacıyla yasa dışı bir ses silahının kullanılıp kullanılmadığına dair spekülasyonları beraberinde getirdi. Cumartesi akşamı, Belgrad’daki geniş protestocu kalabalığı içindeydim; kalabalık, Novi Sad’daki tren istasyonunun çökmesi sonucu yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakikalık bir saygı duruşunda bulunuyordu. Bu trajik olay, ülke genelinde büyük bir huzursuzluğu tetiklemişti. Ardından, aniden yüksek ve rahatsız edici bir gürültü ortamı altüst etti. Hava birden değişti; kalabalık paniğe kapılarak kaldırıma doğru kaçışmaya başladı ve ben de onlarla birlikte hareket ettim. İnsanlar her yöne dağıldı. İlk başlarda birçok kişi bunun bir acil durum aracından gelen bir ses olduğunu düşündü. Bir araba kazasına benzer bir ses duyulmuştu ama ortada ne bir siren vardı ne de bir kaza.

SES SİLAHI İDDİALARI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Sonrasında söylentiler yayıldı. Sırp yetkililerin, barışçıl protestoculara karşı, baş ağrısı, baş dönmesi ve işitme kaybına neden olabilen bir ses silahı kullandığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Sırp yetkilileri bu söylentileri reddederek, güvenlik güçlerinin askeri sınıf bir Uzun Menzilli Akustik Cihaz (LRAD) kullanmadığını belirtti. Belgrad Kamu Savcılığı ofisi, olayı soruşturması için İçişleri Bakanlığı’na talimat verdi. Bu protestaya katılan kişi sayısının 275 bin ile 325 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin resmi açıklamasında ise katılımın 107 bin olarak belirtildiği görüldü. Protestocuların toplandığı alanlardan biri, Belgrad’ın merkezindeki sarı renkli Öğrenci Kültür Merkezi oldu. Yüksek sesin duyulduğu noktalar arasında bu yer de bulunuyordu. Son dört aydan fazladır, Sırbistan’daki protestocu öğrenciler üniversitelerini işgal ediyor ve Novi Sad tren istasyonunun çöküşünden sorumlu olanların adalete teslim edilmesini talep ediyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ŞAŞIRTAN TANIKLIKLAR

BBC Sırpça servisine konuşan görgü tanıkları, sesi duyduklarını ancak sesin yoğunluğunun bulundukları yere göre değiştiğini dile getirdi. Bazıları sesi Formula 1 yarışı gürültüsüne, diğerleri ise bir uçağın alçaktan uçmasına ya da bir MR cihazının sesine benzetti. 43 yaşındaki protestocu Ivan Vasic, “Sanki F1 yarışının başlangıç çizgisinde olmak gibiydi” ifadesini kullandı ve “Sonra hiçbir şey hissetmedim, ancak eşim gece geç saatlere kadar süren şiddetli bir baş ağrısından şikayet etti” dedi. Başka bazı katılımcılarsa baş dönmesi ve denge kaybı yaşadıklarını bildirdi. 37 yaşındaki Lela Sredojevic, “Bu korkunç bir sesti. O kadar güçlüydü ki, sanki başımıza bir şey düşecekmiş gibi hissettik” sözlerini sarf etti. “Böyle bir şey daha önce hiç hissetmemiştim. Gerçekten çok korktum. Bir dakikadan kısa sürdü ama o an sonsuzluk gibi geldi.” Ben de gece boyunca kulaklarımda çınlama hissettim.

AKUSTİK SİLAHLARIN ETKİLERİ

Salford Üniversitesi’nden Akustik Mühendisliği Profesörü Trevor Cox, BBC’ye yaptığı açıklamada, bu kadar yüksek bir sesin sosyal medyada dolaşan videolarında daha belirgin olması gerektiğini ifade etti. “Birisi kulak çınlaması ya da geçici işitme kaybı yaşadıysa – bir gece kulübünden çıkıp hafif sağır hissetmek gibi – bu, sesin işitme kaybına yol açabilecek kadar yüksek olduğunu gösterir” dedi. “Bu oldukça ciddi çünkü kalıcı hasara neden olabilir.” Ancak Prof. Cox, olayın bir “ses silahı” içermemiş olabileceğini de ekledi. “Ses yeterince yüksek olmasa bile, bu tür bir ses kitlesel bir paniğe yol açabilir. Stres de kulak çınlamasını tetikleyebilir.” Akustik silahların etkilerini inceleyen fizikçi Jürgen Altmann, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, sesin “muhtemelen LRAD ailesinden bir cihazın ürettiği güçlü bir akustik kaynaktan çıkmış olabileceğini” belirtti ama farklı ihtimallerin de dikkate alınabileceğini ifade etti.

SIRBİSTAN’DA SONİK SİLAHLARIN KULLANIMI MESLESİ

Altı Sırp STK’sı ortak bir açıklama yayımlayarak, “500 vatandaşın raporlarından ve tanıklıklarından, 15 Mart’taki protesto sırasında güçlü bir sonik patlama olduğu ve bu durumun orada bulunanlar arasında fiziksel ve psikolojik tepkilere yol açtığı açıktır” dedi. Gündemdeki cihaz, Uzun Menzilli Akustik Cihaz (LRAD) olarak bilinen bir sistem. Bu tür cihazlar, güçlü ses dalgaları yayarak ağrı, mide bulantısı ve sersemlik hissi yaratabiliyor. Sırbistan’da polis tarafından kullanımı yasak. BBC Rusça’nın savunma muhabiri Pavel Aksenov, “Plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz gibi öldürmeyen silahlar yıllardır polis güçleri tarafından kullanılıyor, ancak ses sistemleri daha yeni bir gelişme” dedi. Aksenov, “Bu cihazlar kalabalıkları ya da bireyleri hedef alabilir ve polis ile askeri birimler tarafından isyanları bastırmak, gösterileri dağıtmak, kontrol noktalarını korumak ya da gemileri korsan saldırılarına karşı korumak için birçok ülkede kullanıldı” diye ekledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİNDEKİ YENİ YASAL ÇERÇEVE

Bu silahlar ölümcül olarak sınıflandırılmasa da insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Etkilerini düzenlemek zordur, bu da potansiyel yaralanma risklerini artırır. LRAD cihazları, 2009’da Pittsburgh’daki G20 zirvesi sırasında ABD Ulusal Muhafızları tarafından ve 2014’te Ferguson’daki toplumsal olaylarda protestoları dağıtmak amacıyla kullanılmıştı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), sonik silahların insan üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmadığını belirtiyor. Ancak işitme kaybı, uzun süreli kulak ağrısı ve kulak çınlaması gibi bireysel raporların olduğu görülüyor. ACLU ayrıca, bu silahların ayrım gözetmeden etkilediğini ve yalnızca protestocuları değil, yanındaki seyircileri ve polisleri de etkilediğini belirtiyor. Sırp ordusu, ne bir sonik topa sahip olduklarını ne de böyle bir silahı kullandıklarını açıkladı. Sırbistan devlet televizyonu RTS’ye konuşan Tuğgeneral Slavko Rakic, “Ses topu, insan ses sisteminin çok üzerinde bir ses sistemi kullanır. Ancak gördüğümüz şey böyle bir şeye benzemiyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

KAMUOYUNDAN GÜÇLÜ TEPKİ

Belgrad Güvenlik Politikaları Merkezi’ne göre, 2022’de Sırbistan İçişleri Bakanlığı, akustik cihazları kalabalık kontrol araçları olarak yasallaştırmaya çalıştı. Ancak kamuoyu baskısı nedeniyle taslak yasa geri çekildi. Yeni bir taslak şu anda geliştirme aşamasında ancak kamuoyuyla paylaşılmadı. Haziran sonuna kadar kabul edilmesi bekleniyor. Öğrenci protestocular, yetkililerin taleplerini karşılamadığından şikayet ediyor. Bu talepler arasında Novi Sad tren istasyonunun yeniden inşası hakkında belgelerin açıklanması yer alıyor. Bu hafta içinde büyük protestoların yeniden başlaması bekleniyor. Pazartesi günü yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı