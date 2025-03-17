Sırbistan’daki Protestolarda Ses Silahı İddiası

PANİK VE KAOS DURUMU

Bir süreliğine yalnızca panik hakimdi; kaos ve korku, Sırbistan’daki büyük bir hükümet karşıtı protestoda kalabalık içinde hızla yayıldı. Başlangıçta basit bir kafa karışıklığı gibi görünen olay, daha sonra protestoyu bastırmak için yasa dışı bir ses silahı kullanıldığını sorgulayan endişelere yol açtı. Cumartesi akşamı başkent Belgrad’da meydana gelen büyük bir protesto gösterisindeydim; kalabalık, Novi Sad’daki tren istasyonunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden 15 kişinin anısına 15 dakikalık bir saygı duruşu yapıyordu. Bu trajik olay, ülke genelinde büyük bir huzursuzluğa neden olmuştu.

BELİRSİZ GÜRÜLTÜ VE PANIĞın YAYILMASI

Aniden, yüksek ve rahatsız edici bir gürültü her şeyi alt üst etti. Hava birden bire değişti ve kalabalık panik içinde kaldırıma doğru koşmaya başladı. Ben de onlarla birlikte hareket ettim. İnsanlar her yöne dağıldı. İlk başta birçok kişi bunu bir acil durum aracından gelen ses olarak algıladı. Fakat ne bir siren vardı ne de bir kaza sesi. Sonrasında söylentiler ortaya çıktı. Sırp yetkililerin, barışçıl protestoculara karşı ağrı, baş dönmesi ve işitme hasarına yol açan bir sonik silah kullandığına dair iddialar ileri sürüldü. Sırp yetkilileri, bu iddiaları reddederek güvenlik güçlerinin askeri sınıf bir Uzun Menzilli Akustik Cihaz (LRAD) – yani “ses topu” – kullanmadığını ifade etti. Belgrad’daki kamu savcılık ofisi, durumu soruşturmak için İçişleri Bakanlığı’na görev verdi. Protestoya katılanların sayısının 275 bin ile 325 bin arasında olması bekleniyor fakat hükümet katılımı 107 bin olarak açıkladı. Protestocuların toplandığı yerlerden birisi, Belgrad’ın merkezindeki Öğrenci Kültür Merkezi’ydi. Yüksek sesin duyulduğu bir diğer yer de burasıydı. Son dört aydan beri, Sırbistan’daki öğrenciler üniversitelerini işgal ederek ve protestolar düzenleyerek, Novi Sad tren istasyonunun çökmesiyle ilgili sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesini talep ediyor.

SESİN ŞİDDETİ VE ETKİLERİ ÜZERİNE TAHMİNLER

BBC Sırpça servisine yapılan açıklamalara göre bazı görgü tanıkları, sesin şiddetinin bulundukları yere göre değiştiğini ifade etti. Bazıları bunu Formula 1 yarışı gürültüsüne, diğerleri ise alçaktan uçan bir uçağın veya MR cihazının sesine benzetti. 43 yaşındaki protestocu Ivan Vasic, “Sanki F1 yarışının başlangıç çizgisinde olmak gibiydi” dedi. “Sonra hiçbir şey hissetmedim, ancak eşim gece geç saatlere kadar süren şiddetli bir baş ağrısından şikayet etti.” Diğer bazı göstericiler de baş dönmesi ve denge kaybı yaşadıklarını belirtti. 37 yaşındaki Lela Sredojevic, “Bu korkunç bir sesti. O kadar güçlüydü ki, sanki başımıza bir şey düşecek gibi hissettik” dedi. “Böyle bir şey daha önce hiç hissetmemiştim. Gerçekten çok korktum. Bir dakikadan kısa sürdü ama o an sonsuzluk gibi geldi.” Ben de gece boyunca kulaklarımda çınlama hissettim. Salford Üniversitesi’nden Akustik Mühendisliği Profesörü Trevor Cox, BBC’ye açıklamasında, bu derecedeki bir sesin sosyal medyada yayılacak videolarla daha belirgin olacağını söyledi. “Birisi kulak çınlaması veya geçici işitme kaybı yaşadıysa – bir gece kulübünden çıkıp hafif sağır hissetmek gibi – bu, sesin işitme kaybına yol açabilecek kadar yüksek olduğunu gösterir” dedi. Ancak Prof. Cox, olayın bir “ses silahı” içermediğini de ekledi. “Ses yeterince yüksek değilse bile, bu tür bir ses topluluğunda paniğe yol açabilir. Stres de kulak çınlamasını tetikleyebilir” açıklamasında bulundu.

Akustik silahların olası etkilerini inceleyen fizikçi Jürgen Altmann, BBC’ye değerlendirmesinde sesin “muhtemelen LRAD ailesinden bir cihazdan kaynaklandığını” belirtti fakat başka olasılıkların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Altı Sırp STK’sı ortak bir açıklamayla, “500 vatandaşın raporlarından ve tanıklıklarından, 15 Mart’taki protesto sırasında güçlü bir sonik patlama olduğu ve bu durumun orada bulunanlarda fiziksel ve psikolojik tepkilere yol açtığı açıktır” dedi. Gündemdeki cihaz, Uzun Menzilli Akustik Cihaz (LRAD) olarak bilinen bir sistemdir. Bu tür sistemler güçlü ses dalgaları yayarak, insanlarda ağrı, mide bulantısı ve sersemlik hissi yaratabiliyor. Ancak Sırbistan’da polis tarafından kullanılması yasak. BBC Rusça’nın savunma muhabiri Pavel Aksenov, “Plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz gibi öldürmeyen silahlar yıllardır polis güçleri tarafından kullanılıyor, ancak ses sistemleri daha yeni bir gelişme. 2000’lerin başlarında ortaya çıktılar” diye aktardı. Aksenov, “Bu cihazlar kalabalıkları veya bireyleri hedef alabilir ve polis ile askeri birimler tarafından isyanları bastırmak, gösterileri dağıtmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır” diye ekledi. “Bu silahlar ölümcül olarak sınıflandırılmasa da insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Etkilerinin düzenlenmesi zordur, bu da yaralanma risklerini artırır.” LRAD cihazları daha önce Pittsburgh’da G20 zirvesi sırasında ve 2014’nde Ferguson’daki olaylarda kullanılmıştı.

SONUÇLAR VE GELECEK PROTESTOLAR

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), sonik silahların insan üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmadığını belirtmektedir. Ancak işitme kaybı, uzun süreli kulak ağrısı gibi bireysel raporların mevcut olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, bu silahların ayrım gözetmeden etkilediği, sadece protestocuları değil, yanında bulunan sivil insanları da etkilediğini ifade ediyor. Sırp ordusu, ne bir sonik topa sahip olduklarını ne de böyle bir silahı kullandıklarını açıkladı. Sırbistan devlet televizyonu RTS’ye konuşan Tuğgeneral Slavko Rakic, “Ses topu, insan ses sisteminin çok üzerinde bir ses sistemi kullanır. Ancak gördüğümüz şey böyle bir şeye benzemiyor” dedi. Belgrad Güvenlik Politikaları Merkezi’ne göre, 2022’de Sırbistan İçişleri Bakanlığı, akustik cihazları kalabalık kontrol araçları olarak yasallaştırmaya çalıştı, fakat kamuoyundaki tepkiler üzerine bu taslak geri çekildi. Yeni bir taslak şu an geliştirme aşamasında, ancak halka sunulmadı. Haziran sonuna kadar kabul edilmesi bekleniyor. Öğrenci protestocular, yetkililerin taleplerini karşılamadığını vurguluyor. Bu talepler arasında Novi Sad tren istasyonunun yeniden inşasına ilişkin belgelerin açıklanması bulunuyor. Bu hafta içerisinde büyük protestoların yeniden başlaması öngörülüyor. Pazartesi günü yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı küçük protestolar rutin hale geldi. Tüm kaos ve gerginliğe rağmen, bu hareketin kontrol altına alınacağına dair pek bir umut yok. Novi Sad çöküşü sonrası doğan öğrenci aktivizmi, artık hayatın her kesiminden insanları kapsıyor. Daniel Wittenberg bu habere katkıda bulundu.