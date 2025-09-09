Haberler

Sırbistan İngiltere Maçı Canlı Yayın

SIRBİSTAN İNGİLTERE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN DETAYLAR

Sırbistan İngiltere karşılaşmasına canlı yayın ile katılmak isteyen futbolseverler, maçın heyecanını ekran başında paylaşmak için araştırmalar yapıyor. Sırbistan İngiltere maçı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ve maçı canlı izlemek için haberimizin içerisinde yer alan bilgiler doğrultusunda gerekli adımları takip edebilirsiniz. Maçın keyfini çıkarın!

SIRBISTAN İNGİLTERE MAÇI YAYINI HANGİ PLATFORMDAN İZLENİR?

Sırbistan İngiltere maçını EXXEN platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz. Ancak, bu yayın için EXXEN’in kullanıcısı olmanız gerektiğini unutmayın. Maç, bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma Belgrad’daki Stadion Rajko Mitic Stadyumu’nda gerçekleşecek. İyi seyirler dileriz!

Fenerbahçe, Tedesco ile Anlaştı. İsmail Kartal Açıklama Yaptı

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı. İsmail Kartal, hakkındaki dedikodulara yanıt vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam ettiriyor. Bazı milli oyuncular katılmadı.

