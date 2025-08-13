Sırbistan, Kosova ile Diyalog Kurmalı

AVUSTURYA BAŞBAKANI DIYALOG ÇAĞRISI YAPIYOR

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Sırbistan’ı Kosova ile diyalog kurmaya davet ederek bu durum dışında başka bir alternatifin bulunmadığını aktardı. Stocker, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bu açıklamayı yaptı. Başbakan, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine destek verdiklerini, ancak bu yolda atılması gereken adımların bulunduğunu ifade etti. Tam üyelikten önce ulaştırma ve enerji alanlarında aşamalı bir entegrasyon sürecinin sağlanması gerektiğini belirten Stocker, hukukun üstünlüğü, medya ve yargının bağımsızlığının temel değerler olduğunun altını çizdi. Kosova ile diyalog kurma çağrısını yineleyen Stocker, “Belgrad-Priştine Diyalog Süreci’ndeki aktörleri yeniden masaya oturtacak her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Diyalog sürecinin bir alternatifi bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

SIRBISTAN, AVUSTURYA’NIN DESTEĞİNDEN MEMNUN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Stocker ile ikili ilişkiler, Sırbistan’ın AB üyelik süreci ve birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirtti. Vucic, “Avusturya, Sırbistan için önemli bir ülke. Çin ve Hollanda’nın ardından üçüncü büyük yatırımcı ülke konumunda. Avusturya’ya bize büyük yatırımlar yaptığı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avusturya’nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik güçlü destek verdiğini aktaran Vucic, ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceğini vurguladı. Yasa dışı göçle mücadele konusuna da değinen Vucic, iki ülkenin İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Dünyada her geçen gün birçok değişim oluyor. Sınır güvenliği söz konusu olduğunda vatandaşlarımız için en iyi çözümü beraber bulabileceğimiz kanaatindeyim.” dedi. Sırp lider, ülkesinin Kosova ile sorunları diyalog yoluyla çözmek istediğini de ifade etti.

GEÇMİŞTE YAŞANAN GİZLİLİKLER

Öte yandan, Stocker, Belgrad’daki ziyareti sırasında mevkidaşı Djuro Macut ile ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı. Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, Sırbistan’ın 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprakları olarak görmesi nedeniyle ortaya çıkan sık sık karşı karşıya gelmelerin önemli bir nedeni olarak değerlendiriliyor. AB’nin arabuluculuğunda 2011’de başlatılan bu süreç kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak çözümler aranmaktadır. Aralıklara gerginlik yaşayan bu iki ülke, son olarak temmuz ayında Sırp bir yetkilinin Kosova’da tutuklanması sonrasında yeniden karşı karşıya gelmiş ve Sırbistan Kosova ile normalleşme sürecini durdurduğunu bildirmişti.