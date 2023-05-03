Sırbistan’da okulda kanlı saldırı: 9 ölü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da şoke eden bir olay yaşandı. 7. sınıf öğrencisinin okulda düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad’daki Vladislav Ribnikar İlkokulu’nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı kaydedildi.
Açıklamada, 2009 doğumlu öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8’i çocuk, 1’i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı çocuk 1’i öğretmen 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin hala alanda olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.